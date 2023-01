Jojo Todynho usa decote até o umbigo na noite de réveillon

Recém-separada, Jojo Todynho curte a virada de ano com macacão decotadíssimo e esbanja sensualidade

A cantora Jojo Todynho (25) esbanjou sensualidade na escolha do look para curtir a noite de réveillon. Recém-separada de Lucas Souza, a musa apostou em um macacão com decote até o umbigo para aproveitar a virada de ano em grande estilo.

Nas redes sociais, a estrela posou sorridente com o seu look decotado em frente a um painel comemorativo. “Feliz ano novo”, disse ela na legenda.

Jojo Todynho está voltando aos poucos para as redes sociais. Após o fim do seu casamento com Lucas Souza, ela decidiu se afastar da internet por um tempo e está fazendo poucas aparições na web durante as comemorações de final de ano. Ela surgiu no Instagram no Natal para mostrar o seu look e também reapareceu agora no réveillon.

Vale lembrar que o afastamento dela das redes sociais foi anunciado por sua equipe, que informou que ela ficará um tempo indeterminado longe da internet. A declaração da equipe da estrela foi feita para justificar uma entrevista que está circulando da artista. Ela deu a entrevista para Mariana Goldfarb (32) há alguns meses, mas a conversa só foi veiculada agora. Assim, a equipe dela decidiu se pronunciar.

"A equipe da Jojo Todynho informa que a entrevista concedida a apresentadora Mariana Goldfarb, na qual a cantora lhe conta alguns fatos de sua vida, foi há 6 meses. Pedimos aos veículos de comunicação e mídia em geral que não a repliquem como se fosse algo recente", informaram, e completaram: "Jojo está afastada das redes sociais por tempo indeterminado. Somente cumprindo compromissos profissionais”.