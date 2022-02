Jojo Todynho posta fotos inéditas do seu casamento e noite de núpcias

Funkeira Jojo Todynho divulgou algumas fotos inéditas do seu casamento e noite de núpcias nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 02/02/2022, às 09h29

No último final de semana, a funkeira carioca Jojo Todynho (24) se casou com o militar Lucas Souza (21) em uma cerimônia íntima realizada no Rio de Janeiro.

Para a ocasião especial, a famosa e o noivo escolheram uma sofisticada decoração, com toques mais rústicos e flores nas cores branco e amarelo.

Em suas redes sociais, a artista tem compartilhado aos poucos alguns registros do enlace dela. Nesta terça-feira, 1, Jojo mostrou uma selfie inédita com o vestido de noiva. "Muito apaixonada por mim", escreveu ela nos Stories do Instagram.

Em outra publicação, Jojo Todynho fez a alegria dos seguidores dela ao exibir um pouco da sua aguardada noite de núpcias, que contou com decoração romântica, muitas rosas vermelhas pelo quarto e velas perfumadas.

Veja algumas fotos inéditas do casamento e noite de núpcias!