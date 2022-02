Jojo Todynho conta detalhes de seu casamento e exalta o marido, Lucas Souza: ''É o meu maior admirador''

Cantora carioca Jojo Todynho compartilhou as primeiras fotos do casamento com Lucas Souza e contou que o militar se afastou de amizades por ela

CARAS Digital Publicado em 01/02/2022, às 11h56 - Atualizado às 12h39

A cantora Jojo Todynho (24) abriu álbum de fotos de seu casamento nas redes sociais!

Nesta terça-feira, 01, a carioca falou sobre a cerimônia de união com o militar Lucas Souza (21), que aconteceu no último sábado, 29, em um sítio na zona oeste do Rio de Janeiro. O evento contou com a presença de famosos e familiares dos pombinhos.

A funkeira contou detalhes da organização da festa, que foi feita em 20 dias, e não poupou elogios ao marido.

"Nesse percurso aconteceram tantas coisas, mesmo que muitas das vezes não eram boas, mas eu só agradecia a Deus por cuidar tão bem de cada detalhe e me dar força pra eu me conduzir sozinha até o altar, levando no coração o amor que me faltava naquele momento. Passando por cima da dor da saudade, bati no peito e fui encontrar o amor da minha vida", começou escrevendo na legenda.

O pai de Jojo Todynho foi assassinado na sua frente quando ela tinha apenas 10 anos de idade, e sem sua mãe de criação, que faleceu de covid-19, ela caminhou sozinha até o altar e homenageou os parentes com fotos deles em seu buquê.

Na sequência, a artista revelou que Lucas se afastou de amigos que eram contra o relacionamento dos dois. "O homem que é o meu maior admirador, que eu nunca tive dúvida de cada sim que eu disse. O homem que boto no peito e até mesmo excluiu do seu ciclo de amizade pessoas que queriam fazer brincadeiras preconceituosas e com maldade. É muito fácil julgar ou apontar os outros sem viver a vida dela ou sentir suas dores".

"Eu, Jordana, nunca seria a melhor pessoa, mas me esforçarei pra cada dia evoluir, pra ser boa em todos os aspectos, quebrando a maldade alheia, assim como fiz com a garrafa vermelha. Aprendi que vida só temos uma e não podemos jamais deixar de viver, degustar e gozar do melhor da vida, que se chama viver, ser livre e entender que meu limite só acaba quando Deus dá a última palavra, seu percurso acabou".

"Enquanto eu tiver vida, não deixarei jamais de viver da maneira que eu quero ou até mesmo preocupada com os outros. 29/01/22 é o dia que dei o sim, com toda certeza do meu coração, e com a certeza que Deus blindará e abençoará meu casamento, assim como ele fez e faz com a minha vida. Lucas eu te amo e isso é o que importa o restante entregamos nas mãos de Deus", finalizou ela, falando da importância de vivermos o aqui e agora.

Confira os registros do casamento de Jojo Todynho com Lucas Souza: