Jojo Todynho celebra dois meses de casada com Lucas Souza: ''Estamos vencendo e vivendo o nosso amor''

A cantora Jojo Todynho fez uma linda declaração para comemorar dois meses de casada com Lucas Souza

CARAS Digital Publicado em 29/03/2022, às 14h29

Nesta terça-feira, 29, Jojo Todynho (25) e Lucas Souza (21) estão completando dois meses de casados!

E para celebrar, o casal curtiu um jantar romântico e a cantora usou as suas redes sociais para fazer uma declaração de amor para o amado.

Na publicação, a artista comentou como tem sido esses últimos meses e relembrou a trajetória dos dois.

"BODAS DE SORVETE! Estamos vencendo e vivendo o nosso amor. Hoje completamos 2 meses de casados e já estamos há 9 meses juntos e nesse percurso nos blindando cada vez mais de todas as formas e de como bateremos de frente com o mundo, me lembro de quando cantava aquela música da Ludmila (modo avião) e falava pra você que era da pista "já estava completamente apaixonada" e se não tivesse acontecido tudo que aconteceu, nem estaríamos juntos hoje, mas Deus foi tão especial em nossas vidas que precisou me tirar novamente do Brasil e me fazer refletir que merda eu estava fazendo da minha vida, deixando de lado o sentimento que eu tinha dentro de mim", relembrou.

Na sequência, ela completou a história: "E quando eu te liguei de madrugada, louca, não esperava que me atendesse depois de tudo que aconteceu e quando ouví: - Oi estou aqui, ali eu tive a certeza que eu tinha que voltar pro Brasil direto pros braços do Homem que amava, lembro que estava no hotel nacional e me tremia esperando você, quando entrou e falou pra mim que não estava acreditando que estava me vendo novamente, nossos olhos encheram de lágrimas", disse.

"É maridão, sou muito feliz e grata por ter você, por ser tudoooooo que eu mereço, há quem diga que nosso casamento é uma farsa, que não vai durar, hahhahaha diversas fake news e etc... Para tristeza daqueles que não aceitam uma mulher com "eu," sendo feliz, isso dói dentro daqueles que ao invés de viver sua vida, depositam suas frustrações na vida alheia, nosso casamento foi consagrado no altar e apresentado à Deus e o inimigo só levanta pra cair, sabíamos que tempestade iríamos passar, mas aonde tem a mão de Deus não se abre porta de legalidade", declarou Jojo.

Por fim, a cantora comentou que Lucas é o grande amor da sua vida e nunca teve dúvidas. "Quando se tem certeza do que você quer pra sua vida, você não espera 3, 5, 10 anos pra agir e muita das vezes ouvimos que perdi anos da minha vida pra nada (que ironia né)? Nunca tive dúvidas de cada sim, e cada momento ao seu lado é inesquecível, Maridão nossa história é linda e abençoada por Deus, isso não é nem um terço de tudo que ainda vamos viver. Te amooooooo muito e só falta a transferência pra acabarmos com essa agonia", concluiu.

