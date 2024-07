Joelma presta bela homenagem no aniversário da filha: "Meu presente de Deus"

A cantora Joelma comemorou o aniversário de sua filha, Yasmin Mendes, com uma bela homenagem nas redes sociais; assista ao vídeo!

A cantora Joelma usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta quinta-feira, 11, Yasmin Mendes, sua filha, completou mais um ano de vida, e a artista fez questão de homenagem-la.

Em seu perfil oficial no Instagram, a famosa postou um vídeo em que aparece cantando a música 'Luz de Deus', ao lado da herdeira e se declarou. "Para a minha princesa @yasmin_mendesf, minha pitica linda que é o meu presente de Deus!", disse ela no começo do texto.

Joelma seguiu o texto desejando que o aniversário de Yasmin seja especial. "Feliz aniversário! Que este dia seja tão especial quanto você é para mim. Eu te amo muitão", desejou a mamãe coruja.

Os fãs da cantora deixaram mensagens de felicitações para a jovem nos comentários. "Parabéns, Yasmin. Deus abençoe", disse uma seguidora. "Parabéns princesinha mais linda", escreveu outra. "Meus parabéns, Yasmin. Feliz seu dia", falou uma fã. "Preciosas demais. Viva a Min!!! Que Deus a abençoe imensamente!", desejou mais uma.

Vale lembrar que Yasmin é filha de Joelma com Ximbinha. A cantora também é mãe de Natália Sarraff, de seu relacionamento com Roberto Luís Sarraff, e Yago Matos, com o advogado Robson Leão.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Joelma (@joelmaareal)

Ex-BBB Isabelle Nogueira mostra encontro com Joelma

Isabelle Nogueira, ex-participante do Big Brother Brasil 24, conheceu a cantora Joelma. Através dos Stories do Instagram, a dançarina mostrou o momento que se encontrou com a artista em Manaus. "Maravilhosa, que prazer te conhecer", diz a manauara ao abraçar Joelma.

"Sou muito sua fã, fã do seu trabalho. Tenho muito orgulho da mulher que você é, da representante nortista que você é também", acrescentou ela. A ex-BBB também foi elogiada pela cantora. "Você brilhou demais lá [no BBB]. Representou o nosso norte", afirmou a artista. Confira!