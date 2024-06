Joaquim Lopes se declara no aniversário da esposa, Marcella Fogaça

A cantora Marcella Fogaça completou mais um ano de vida nesta terça-feira, 4, e ganhou uma bela homenagem do marido, Joaquim Lopes

Joaquim Lopes usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para a esposa, Marcella Fogaça, que completou mais um ano de vida nesta terça-feira, 4. O ator e apresentador recordou algumas fotos ao lado da mãe de suas filhas, as gêmeas Sophia e Pietra, de três anos, e se declarou.

"'Você é a alma feminina. É a intuição, a vidência. Você é ideias, sentimentos, impulsos e recordações. Você é a fonte, a luz, a noite, a treva e o amanhecer. Você é o cheiro da lama boa e a perna traseira da raposa. Você é quem se enfurece diante da injustiça. Você é a que gira como uma roda enorme. É a criadora dos ciclos. É à procura sua que saímos de casa'", começou.

"Ela é mistério e transparência. É charme e beleza com inocência e ciência ao mesmo tempo. É olhar de canto de olho daqueles que não deixam passar o mínimo movimento alheio. Olho curioso com MUITA FOME! É cheiro familiar... não sei... cheiro que conheço. Cheiro único. Reconhecível na maior das multidões. Me instiga a ser melhor em todos os aspectos. Me mostra a realidade da vida, que é dura!

Ela é a Célla", acrescentou.

O artista terminou a homenagem celebrando a família que eles construíram. "Nos temos um laço inquebrável. E Do nosso amor vieram o nosso amor maior. Em dose dupla! Construímos o nosso núcleo familiar. E que núcleo lindo. Que seu ano novo te traga todas as felicidades que esse mundo pode proporcionar. A gente te ama muito mamãe. Feliz aniversário, Célla", finalizou.

Confira:

Joaquim Lopes encanta ao dançar balé com as filhas gêmeas

Recentemente, Joaquim Lopes encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo fofo ao lado das filhas gêmeas, Sophia e Pietra, de três anos. O ator e apresentador levou as herdeiras para a aula de balé e aproveitou para dançar com elas. Ao compartilhar o vídeo da dança no feed do Instagram, ele deu detalhes sobre o período que passou com as meninas.

"Cheguei hoje de São Paulo. Peguei a primeira ponte, mó correria. Cheguei em casa quase atrasado pra levá-las no balé... Chegamos 1 minuto atrasados. Não queriam sair do meu colo. A saudade tava grande (1 dia longe só… kkk). Perguntei: 'Quer que o papai dance também?'. 'SIMMMMM!!'. Em uníssono. O resultado é esse! 'O desengonçado e duas princesas'. Peça original. Não deve estrear nunca rs. Mas vai ficar sempre no meu peito e espero que nas memórias delas...", contou. Confira a publicação!