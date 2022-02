Joaquim Lopes e Marcella Fogaça trocam declarações de amor no Valentine's Day: ''Te amo pra sempre!''

Joaquim Lopes e Marcella Fogaça aproveitaram o Valentine's Day para trocar lindas declarações de amor nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 16h04

Nesta segunda-feira, 14, Joaquim Lopes (41) e Marcella Fogaça decidiram aproveitar o Valentine's Day para trocar declarações de amor nas redes sociais.

O ator fez um post com cliques românticos, onde ele aparece dando um beijão de cinema na amada, enquanto eles curtiam uma praia paradisíaca e super reservada.

Na legenda, ele escreveu apenas: "My Valentine", que em português significa: "Minha namorada". Sem perder tempo, Marcella respondeu o amado se derretendo: "Nosso beijo pelo mundo... Te amo pra sempre".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Coisa de cinema!", disse um. "É o amor!", falou outro. "Lindos! Vocês são demais!", escreveu um terceiro.

Saudade apertou!

Recentemente, Joaquim precisou viajar a trabalho e usou suas redes sociais para declarar toda sua saudade das filhas, Pietra e Sophia, de apenas 10 meses.

Para matar a saudade, o ator fez um vídeo chamada com as pequenas e se derreteu por elas em um clique nas redes: "Primeira vez longe de vocês 3. Trabalhando, realizando um sonho, mas com o coração dividido. Hoje a gente fez essa chamada de vídeo, e na hora que eu falei com vocês e vocês riram, me reconhecendo eu desabei. Chorei, de saudade, de amor…", escreveu ele na ocasião.

Confira as declarações que Joaquim Lopes e Marcella Fogaça trocaram nas redes sociais: