João Vicente se declara no aniversário da ex-sogra, Gloria Pires: "É lindo te assistir viver"

João Vicente de Castro (39) usou as redes sociais para comemorar o aniversário de sua ex-sogra. Nesta terça-feira, 23, Gloria Pires completou 59 anos de vida, e o ator fez questão de homenageá-la.

No Instagram, ele compartilhou uma sequência de fotos ao lado da aniversariante do dia e agradeceu por todo carinho que sempre recebeu da artista. Além disso, João não poupou elogios a mãe de Cleo (39), com quem se relacionou de 2009 a 2012.

"De todas as sortes que tive na vida, das que mais comemoro é ter meu mundo perto do seu. Seu carinho, sua amizade, a questão que você faz de participar é emocionante. Você me ensinou, entre outras coisas, que amor ao próximo é uma escolha diária, que não importa quem você seja, respeitar é obrigatório e não importa o que você tenha, a gratidão é o que pontua a vida", começou ele.

Em seguida, João exaltou Gloria Pires e se declarou. "É lindo te assistir viver, trabalhar, cuidar dos seus, amar sem limites e ser de verdade. Te amo imenso. Obrigado por estar sempre perto. Oh, Gloria... PS: ela cuida, cuida muito, ela… junta pazes…", finalizou.

Mais cedo, Gloria também falou sobre a chegada de seus 59 anos e agradeceu as mensagens de carinho que estava recebendo através das redes sociais. "Mais um ano celebrando a passagem do tempo, as boas companhias e tudo que o futuro ainda vai nos proporcionar! Obrigada a todos pelas felicitações! Vocês fazem parte da minha trajetória", escreveu ela ao compartilhar um vídeo com vários momentos especiais ao lado da família e dos amigos.

