João Vicente de Castro presta bela homenagem no aniversário de Fábio Porchat

Fábio Porchat completou 39 anos e ganhou uma mensagem especial de João Vicente de Castro

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 20h17

Fábio Porchatcompletou 39 anos de vida nesta sexta-feira, 1 de julho.

Para comemorar a data especial, João Vicente de Castro(39) compartilhou uma sequência de fotos ao lado do humorista e escreveu um textão para homenageá-lo.

"Se eu bem conheço o Fábio, ele está nesse momento rezando pra eu não postar nada no aniversário dele pra ele perder a obrigação de fazer textão no meu, então raiva: sua reza de ateu não funciona", brincou o ator no começo da legenda.

João, então, começou a falar sobre o amigo. "Demorei pra entender o jeito de amar do Fábio, porque até pra amar o Fábio é prático, sem floreios, ele ama e pronto ou não ama e pronto, sem crise, sem render papo torto, sem tempo pra nada que não importa, prático. Mas você nunca vai conhecer ninguém tão eficiente no afeto como ele, talvez não seja meloso, mas com certeza ele estará lá quando você precisar e te mandara flores quando você tiver um dia importante", afirmou.

O ator exaltou a relação de amizade com Porchat e se declarou: "Foi estranho, demorou, mas quando aprendemos a amar um ao outro a gente grudou e não soltou mais. Somos amigos, sócios, irmãos, confidentes, apoio, somos importantes um na vida do outro. Fábio diz que a chave pra o êxito é se cercar de gente melhor que você, eu aprendi e implantei na minha vida. Te amo", finalizou.

Confira a homenagem de João Vicente para Fábio Porchat: