João Vicente de Castro parabeniza Thiaguinho: ''Te admiro''

CARAS Digital Publicado em 11/03/2022, às 17h18

João Vicente de Castro(38) usou as redes sociais para celebrar o aniversário de Thiaguinho, que completou 39 anos nesta sexta-feira, 11.

No feed do Instagram, o ator compartilhou uma sequência de fotos ao lado do cantor e o parabenizou por seu aniversário. Além disso, ele também agradeceu por fazer parte do seleto grupo de amigos do pagodeiro e não poupou elogios.

"Thiago, parece que não, mas nosso amor já tá aí há um tempo tá? Da raiva a amizade foi rápido e toda vez que lembro que estou na sua seleta e criteriosa lista de amigos, me sinto privilegiado, penso que alguma coisa eu devo estar fazendo certo na vida", começou João Vicente.

Em seguida o ator falou do carinho e admiração que sente por Thiaguinho. "Te admiro como pessoa, como artista, como irmão e esteticamente (porque você funciona demais, tá, Thiago) sucesso, saúde, amor e mais a gente um na vida do outro nesse novo ano. Te amo grandão. PS: larguei carrossel, tá?!", completou ele.

Mais cedo, Thiaguinho também ganhou uma homenagem especial de Rafael Zulu (39). O ator publicou no Instagram algumas fotos em que aparece dando um forte abraço no amigo e deixou uma mensagem muito especial.

Confira a homenagem de João Vicente para o cantor: