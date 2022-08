João Vicente de Castro comemora aniversário de Emicida e rasga elogios: "Um gênio"

João Vicente de Castro comemorou o aniversário de 37 anos de Emicida com bela homenagem nas redes sociaisn

João Vicente de Castro (39) prestou uma bela homenagem para Emicida, que completou 37 anos de vida nesta quarta-feira, 17. O ator e apresentador compartilhou uma sequência de fotos ao lado do rapper nas redes sociais e não poupou elogios ao aniversariante.

"Hoje é dia dele. O herói do rap, o poeta da horta, o fenômeno da Cantareira, a orquídea de estufa, o guardião do bom senso, o terror das senhoras, o homem que não segue ninguém, o maior apreciador de figurinhas bizarras do WhatsApp e certamente o pior escrevedor de textão de aniversário pra mim", disse ele no começo da homenagem.

O ator explicou que só faz textão de aniversário para os amigos que também se declaração com textos grandes para ele, no entanto, decidiu quebrar essa regra para se declarar para Emicida. "A regra é clara, não fez textão pra mim não tem textão pra você, mas com Leandro eu quebro essa regra porque esse realmente é especial, meu irmão, pessoa que eu ensinei a abraçar, gênio da caneta, um risinho carinhoso com cara de mal."

João seguiu a homenagem demonstrando seu carinho e admiração pelo rapper. "Você que está lendo esse depoimento pode estar achando que eu só tô me exibindo dizendo que sou amigo do Leandro, verdade, estou me exibindo sim, não só. Declaro aqui o que sempre digo pra ele: Leandro é diferente, é um dos maiores intelectuais públicos do Brasil, um gênio e em compensação um amigo que todo mundo deveria poder ter. Leandro tinha que ser item da cesta básica de todo ser humanos porque ele deixa a nossa vida mais rica. Te amo imenso meu irmão", declarou.

