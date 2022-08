João Guilherme ignora Leonardo em mensagem do Dia dos Pais e homenageia padrasto

Filho de Leonardo, João Guilherme homenageia o padrasto em mensagem dos Dia Dos Pais

Redação Publicado em 15/08/2022, às 10h59

No último domingo, 14, o influenciador João Guilherme(19) usou suas redes sociais para mandar uma mensagem ao seu padrasto, Danilo Tuffi, homenageando-o no Dia Dos Pais. Através de seu perfil no Instagram, João Guilherme compartilhou duas fotos em família.

Nas redes sociais, João Guilherme posou lado de Danilo Tuffi, e seu irmão, Pietro Tuffi. Além de compartilhar uma foto do avô, César.

O influenciador, que é filho biólogico do cantor Leonardo, foi criado pela mãe, Naíra, e o padrasto Danilo.

Na legenda da postagem no Instagram, João Guilherme escreveu uma mensagem especial: "Feliz dia Dos Pais pra esses caras tão importantes em nossas vidas. Amo vocês, obrigado pelos ensinamentos", declarou.

Nos comentários, seguidores de João Guilherme aproveitaram o espaço para mandar mensagens: "Isso mesmo! Pai é quem cuida", escreveu um seguidor. "E o Leonardo?", perguntou outro. "Te entendo, João", disse o terceiro.

