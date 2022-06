Jéssica Ellen mostra bolo de aniversário e comemora: "De repente 30"

A atriz Jéssica Ellen celebrou o aniversário de 30 anos nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 16/06/2022, às 17h38

Jéssica Ellen(30) está completando mais um ano de vida nesta quinta-feira, 16.

Para comemorar a data especial, a atriz compartilhou em suas redes sociais uma foto em que aparece segurando seu bolo de aniversário e falou sobre a data.

"De repente 30. Saúde e amor é o que eu peço, pois as bençãos são infinitas!", afirmou a artista na legenda do post.

Nos comentários, a atriz recebeu mensagens de felicitações dos amigos famosos. "Receba rainha linda!!! Receba!!! Muito Axé pro novo ciclo!!", disse a atriz Aline Borges. "Parabéns! Saúde e alegria sempre", escreveu Luis Lobianco. "Feliz aniversário! Muita luz,força ,saúde e serenidade!", desejou Regina Casé. "Viva ela! Viva a mamãe mais linda", falou Taís Araújo.

Mais cedo, Jéssica ganhou uma linda homenagem do noivo, Dan Ferreira (30). O ator compartilhou uma foto em que a aniversariante aparece deitada em sua cama e escreveu uma bela homenagem para ela. "Trinta voltas ao redor do Sol do meu amor, minha companheira, minha amiga, minha mulher. Que dia mais especial! Nesse mesmo período há dez anos nos conhecíamos, e de lá pra cá eu pude acompanhar de perto, momentos lindos de transformação e muitas conquistas, primeiro como seu amigo, e nos últimos anos como seu amor, [...] Que seus sonhos já realizados, esse nosso que cresce dentro de você agora e todos os outros que ainda se realizarão, te façam sorrir e brilhar ainda mais. Feliz aniversário, meu amor. Eu te amo!", disse ele.

Confira a publicação da aniversariante: