Jessica Biel e Justin Timberlake renovam seus votos após de 10 anos de casamento

Casados há 10 anos atrás na Itália, Jessica Biel e Justin Timberlake arrasaram com look para renovação de votos

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 22h45

Nesta quarta-feira, 19, o cantor Justin Timberlake (41) e Jessica Biel (40) comemoram 10 anos de casamento. E para celebrar a data especial, o casal preparou uma renovação de votos com looks que chamaram a atenção dos internautas seguidores e fãs do casal.

Em seu Instagram oficial, Jessica fez uma publicação romântica dedicada ao amado. “Ser casada com você é uma aventura de uma vida! Vamos de novo, bebê! VAMOS DE NOVO. Te amo”, escreveu ela na legenda do post em suas redes sociais.

Em uma das fotos, o casal posa em um traje formal, que chamou a atenção dos seguidores. Nos stories do Instagram, Jessica revelou que a foto foi tirada durante a cerimônia de renovação de votos do casal.

“Da nossa renovação de votos neste verão - na Itália, onde tudo isso começou ( e vestindo @GiambattistaValliParis de novo!)”, escreveu ela, se referindo ao conjunto de alta costura feito por Giambattista Valli Haute, que foi parte da coleção do desfile da Semana da Moda de 2022 da marca.

O outfit escolhido pelo casal mostrava uma camisa de botão de algodão branco, com um logotipo “GBV”, que faz par com a saia plissada em camadas de tule, finalizando com uma gravata de gorgurão preta na cintura.

Justin Timberlake se declara para esposa em aniversário de casamento

O cantor Justin Timberlake e a atriz Jessica Biel completaram dez anos de casamento, e o artista fez questão de fazer uma linda declaração para a amada. Em suas redes sociais, ele publicou uma série de fotos românticas e fez uma bela homenagem.

“10 anos não são suficientes! Você faz de mim um marido e pai melhor todos os dias! Te amo tanto, ser humano lindo!”, escreveu Justin na legenda da sua publicação no Instagram.