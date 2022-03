Izabela Cunha comemora o aniversário de Luan Santana e apresenta novo membro da família

Luan Santana completou 31 anos de vida e ganhou uma linda homenagem da namorada, Izabela Cunha

No último domingo, 13, Luan Santana completou 31 anos de vida!

E claro que o cantor recebeu muito amor dos familiares, amigos e fãs. Izabela Cunha (25), namorada do artista, não ficou de fora e usou as suas redes sociais para celebrar a data especial.

No perfil do Instagram, a estudante de moda compartilhou lindos registros com o amado durante a comemoração e se declarou.

"Feliz aniversário meu amor!! Você é meu amigo, confidente e amor! Obrigada por ser tudo que eu sempre sonhei! Que Deus continue te iluminando sempre! Obrigada por me fazer sentir coisas que jamais pensei sentir! Por ser minha maior verdade no meio de um mundo de ilusões! Eu amo a sua alma! Eu te amo", escreveu ela na legenda.

Já na publicação de Luan, ele apresentou a mais nova membro da família, a cachorrinha Sky Santana. "Minhas duas vidas. Sky Santana a nova integrante da família! presente do @guto.oguido pra mim e pra @itsizabela", disse.

Além disso, o cantor agradeceu pelas mensagens de aniversário que recebeu. "OBRIGADO POR TODAS AS HOMENAGENS DE ANIVERSÁRIO! VCS SAO MINHA VIDA TAMBEMMMM! to regaçando aqui BORAAAAAA", declarou.

CONFIRA A COMO FOI O ANIVERSÁRIO DE LUAN SANTANA

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Izabela Cunha (@itsizabela)