Iza completa mais um ano de vida e ganha homenagem de Taís Araujo: ''Furacão talentoso''

Cantora Iza está fazendo 32 anos neste sábado, 03, e recebe declaração da amiga, a atriz Taís Araujo

CARAS Digital Publicado em 03/09/2022, às 14h56

Dia de festa na casa de Iza! Isso porque, neste sábado, 03, assim como o apresentador Luciano Huck (51), a cantora está completando mais um ano de vida!

Nas redes sociais, a artista recebeu uma linda homenagem da amiga Taís Araujo (43), que fez questão de exaltar o talento da famosa e a amizade que construíram.

A esposa de Lázaro Ramos (43) publicou um clique ao lado de Iza e um registro em que ela aparece ainda criança na capa do projeto Três. Em seu feed no Instagram, Taís falou da personalidade da cantora e se declarou ao celebrar o aniversário de 32 anos da musa.

"Hoje é aniversário da minha amiga Isabella. Ela é um furacão que vocês conhecem como Iza e que lançou o ep TRÊS, com três músicas incríveis e que amanhã vai fazer um showzaço no Palco Mundo do Rock in Rio", começou escrevendo a intérprete de Clarice na novela Cara e Coragem, citando novo projeto e o show da cantora no Rock in Rio.

"Pra @iza, o furacão talentoso que todo mundo conhece, eu desejo muito sucesso, um show incrível e que seu álbum seja ouvido e entendido por muitas e muitas pessoas. Pra Isabella, a doce, moleca e divertida menina de Olaria, eu desejo que sua saúde mental esteja sempre em dia e que seus valores não se submetam a pressões, que ela siga sempre seu propósito. Feliz aniversário, meu amor. Vou estar sempre na primeira fila torcendo por você!", se derreteu Taís Araujo na legenda.

Taís Araujo presta homenagem para a amiga Iza:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taís Araujo (@taisdeverdade)

Iza posta foto de quando era criança e apresenta novo projeto

Iza encantou os seguidores na segunda-feira, 29, ao compartilhar uma foto de quando era criança e aproveitou para anunciar a data de lançamento de seu novo projeto. "Três 02/09", escreveu ela na legenda, sem dar mais detalhes. Em seguida, Iza ainda publicou um vídeo com um teaser do projeto. Nas imagens é possível ver fotos dela de criança e outra de sua festa de 15 anos.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!