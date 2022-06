Ivete Sangalo e Daniel Cady celebram o Dia dos Namorados com declarações nas redes

Em comemoração ao Dia dos Namorados, Ivete Sangalo e Daniel Cady trocaram declarações na web

CARAS Digital Publicado em 12/06/2022, às 13h33

Ivete Sangalo (50) e Daniel Cady (37) trocaram belíssimas declarações nas redes sociais para celebrar o Dia dos Namorados neste domingo, 12.

Através do perfil do Instagram, os pombinhos dividiram momentos inéditos um com o outro e não esconderam o amor.

Logo de manhã, o nutricionista compartilhou um registro bem agarradinho com a amada. "Por aqui não falta dengo, amor e parceria", escreveu ele na legenda da publicação.

Já a cantora relembrou uma cena de muito amor com o maridão durante os bastidores do show dos seus 50 anos de vida.

"Ele dorme cedo. Eu durmo tarde. Ele ama o mar. Eu sou louca nas estrelas. Ele faz uma coisa por vez. Eu sou atazanada. Ele é meu namorado e eu sou a namorada dele, e nunca foi tão maravilhoso. Te amo meu Kasinho", declarou ela.

CONFIRA AS PUBLICAÇÕES DO CASAL

