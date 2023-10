Ivete Sangalo compartilha fotos raras com a sobrinha: ''Amor de filha''

Em exposição rara, Ivete Sangalo compartilha cliques da intimidade na companhia da sobrinha

A cantora Ivete Sangalo compartilhou cliques raros de sua intimidade com a sobrinha para celebrar o aniversário da jovem nesta sexta-feira, 06. Ao lado de Maria Sangalo, ela apareceu em vários momentos e revelou que a jovem é como se fosse uma filha para ela.

Na homenagem feita para a garota, a apresentadora global comentou como tem um forte sentimento por Maria. Ivete Sangalo enalteceu as virtudes da aniversariante e desejou tudo de melhor para o futuro dela.

"Eu não sei explicar o que eu sinto por essa menina tão maravilhosa. Ela é minha companheira pra tudo! Sei que posso contar com ela, com sua bondade, inteligência, maturidade, todo amor que cabe dentro desse coração. @maria.sangalo você é meu amor. Mas falo de um amor de filha mesmo! Você merece uma vida de muita alegria e realizações, pois você é potência pra isso. Te amo infinito. A veveta tá aqui pro que der e vier. Pra te aplaudir por tudo que você é. Te amo bombinha", declarou-se a famosa.

Ainda recentemente, Ivete Sangalo se derreteu ao mostrar um registro raro de seu primogênito, Marcelo Sangalo Cady. Além do menino, de 13 anos, ela tem as gêmeas, Helena e Maria, de 5 anos. O trio é fruto do casamento da artista com o nutricionista Daniel Cady.

