Ivete Sangalo comemora o aniversário de Preta Gil com declaração emocionante: ''Meu amor''

Nesta segunda-feira, 8, Ivete Sangalo (50) atualizou as suas redes sociais com uma homenagem para Preta Gil, que está completando 48 anos. Com fotos antigas, a cantora compartilhou uma linda declaração para a amiga e emocionou os seguidores.

"Hoje é o aniversário desse meu amor Preta Gil. O nosso encontro foi um acontecimento no meu coração. Pretinha é aquela pessoa que você não deve deixar escapar sem alimentar um novo encontro", disse ela.

Em seguida, Veveta rasgou elogios para a aniversariante. "Ela é mãe. Ela é cuidado e dengo. Ela é doídeca e sabida. Eu amo vc minha Pretoca. Seja sempre feliz", concluiu.

Além de Ivete, amigos e familiares tiraram um tempinho para fazer homenagens para Preta através das redes sociais. Entre eles estava Gilberto Gil, Laura Fernandez, Sol de Maria, Carolina Dieckmann, Angélica e outros.

