Ivete Sangalo além da cantora: as outras facetas da artista

Cantora, apresentadora, atriz e muito mais! Confira as diferentes versões de Ivete Sangalo, que completa 50 anos de vida

Natalia Queiroz Publicado em 27/05/2022, às 08h40

Hoje é dia de Ivete! Nesta sexta-feira, 27, a cantora está completando 50 anos de vida e desde a sua primeira aparição no ramo musical já reuniu marcos históricos para uma intérprete brasileira.

Estádios lotados, Grammys Latinos e parcerias icônicas marcam a carreira na música, porém Ivete Sangalo vai muito além disso. Se mostrando uma artista completa, ela também é apresentadora, atriz, empresária, mãe e muito mais!

Em homenagem à rainha do Axé, a CARAS Digital separou outros momentos importantes da trajetória de uma das maiores artistas do Brasil.

Ivete como apresentadora de TV

Ivete percorre por diversos gêneros artísticos. Na televisão já esteve no comando de programas como Estação Globo, Superbonita e The Masked Singer Brasil, além de ter sido jurada do programa SuperStar, e técnica do The Voice Kids e The Voice Brasil.

Foto: Globo/Maurício Fidalgo

A cantora nas telinhas

Como atriz, ela carrega um currículo e tanto marcando presença no elenco de Brava Gente, Gabriela e As Brasileiras, e ainda fez participações especiais como ela mesma em Paraíso Tropical, Cheias de Charme e Casseta & Planeta Urgente.

Foto: TV GLOBO / Raphael Dias

E nos telões também!

Já no cinema, deu vida a Alzira Valério, no filme Crô, e foi convidada para o longa De Perto Ela Não é Normal. Além disso, Ivete dá voz a uma das personagens do filme Aviões, da Disney e da Smurf-Magnólia, no filme Os Smurfs e A Vila Perdida.

Foto: Divulgação

Com uma carreira brilhante, Ivete vira até tema de samba enredo

Em 2017, a Sapucaí parou para celebrar a história de Ivete Sangalo durante o desfile da escola de samba Grande Rio. O momento mais do que especial recebeu a cantora na comissão de frente e no encerramento do desfile, além da presença de sua família em um dos carros alegóricos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo)

Muito além dos holofotes

Quem vê Ivete no palco já imagina que a energia é mais de mil e muita dessa energia é usada para se divertir com a sua família. Casada desde 2011 com o nutricionista Daniel Cady, a artista exibe a sua melhor versão ao lado do marido e dos filhos, Marcelo (nascido em 02 de outubro de 2009), e as gêmeas Helena e Marina (nascidas em 10 de fevereiro de 2018).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo)