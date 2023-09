Irmão de Paula Fernandes surge em foto rara com a cantora: ''Lindos''

Em data especial, irmão de Paula Fernandes faz rara aparição e ganha declaração da cantora

O irmão de Paula Fernandes, Nilmar Fernandes, apareceu em um clique raro na rede social da cantora. Nesta terça-feira, 05, a famosa aproveitou a data especial, do Dia do Irmão, e fez uma homenagem especial para o seu.

Com a foto inédita de sua intimidade, na qual apareceu em um passeio de barco com o irmão, a sertaneja aproveitou para se declarar. "Feliz Dia do Irmão para aquele que faz a vida mais especial", disse ela na legenda.

Nos comentários, os internautas admiraram o registro da artista com Nilmar. "Lindos", escreveram vários fãs. E essa não foi a primeira vez que os seguidores puderam vê-lo. Recentemente, no Dia das Mães, Paula Fernandes celebrou a data com um clique com ele presente.

Já a mãe da cantora, Dulce de Souza, deu o que falar ao surgir na rede social da filha. A aparência jovial dela chamou a atenção do público, que a achou mais uma irmã da artista.

Paula Fernandes sofreu grave acidente

Na noite de 27 de agosto de 2022, véspera do aniversário de Paula Fernandes, a sertaneja dirigia na rodovia Castelo Branco, quando voltava do interior de São Paulo, ao lado do namorado, Rony Cecconello. Na ocasião, a traseira do veículo da cantora foi atingida por um carro e Paula Fernandes perdeu o controle da direção. O veículo capotou algumas vezes, mas a sertaneja e o parceiro foram salvos pelo cinto de segurança e saíram ilesos do acidente.

"Ainda não sei bem como estou… Só sei que estou viva e que ontem renasci… Esta imagem chocante representa o dia mais difícil da minha vida, em que achei que seria o nosso fim", compartilhou Paula Fernandes nas redes sociais após o acidente . "Nós estamos bem, assustados, mas bem. Machuquei um pouco meu braço, mas o Rony só teve alguns arranhões", acrescentou.

"Muita coisa passou pela minha cabeça naqueles segundos de horror e, quando finalmente parou, eu só queria saber como o Rony estava… E ele estava bem!", relatou a cantora sobre o momento em que o carro capotou.