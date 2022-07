Ingrid Guimarães posta fotos inéditas do seu aniversário de 50 anos

A atriz Ingrid Guimarães impressionou ao exibir detalhes inéditos da sua festa de aniversário de 50 anos

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 13h57

Ingrid Guimarães abriu mais um álbum de fotos da sua festa de 50 anos de idade e impressionou com os novos detalhes.

No perfil do Instagram, a atriz compartilhou registros inéditos do evento que aconteceu na sua casa no Rio de Janeiro e agradeceu por todo o amor que recebeu.

Na primeira imagem, a aniversariante aparece toda sorridente com drink nas mãos; já em outra ela revela estilo de bolo escolhido para a comemoração.

"Ainda dá tempo de agradecer tanto carinho, amor, flores, mensagens lindas e posts. Cheguei até aqui feliz por estar viva, cheia de graça e talvez ainda faça um monte de gente feliz", escreveu ela.

Em seguida, Ingrid falou sobre os seus 50 anos. "CINQUENTA, às vezes assusta porque ainda olho pra vida com olhar de menina. Obrigada a todos que me acompanham desde sempre", agradeceu.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE INGRID GUIMARÃES