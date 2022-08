Ingrid Guimarães exalta amizade com Heloisa Périssé ao comemorar aniversário da atriz: "Dupla eterna"

A atriz Heloisa Périssé completou 56 anos e ganhou uma linda homenagem da amiga, Ingrid Guimarães, nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 19/08/2022, às 15h12

Ingrid Guimarães (50) usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para uma amiga de longa data. Nesta sexta-feira, 19, Heloisa Périssé completou 56 anos de vida e a atriz fez questão de comemorar a data.

Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou um vídeo com vários cliques ao lado da aniversariante e aproveitou para exaltar a bela amizade que elas construíram, e a parceria de sucesso no trabalho.

"Hoje é o dia da @heloisaperisse, minha marida, dupla eterna, melhor pessoa pra contracenar, minha pastora particular, aquela que eu falo loucuras e ela entende porque já sabe como funciona. Ela nunca julga, joga sempre um versículo da bíblia no meio da conversa e logo depois fala um palavrão. Me fez gostar de cachorro e de café e acima de tudo, ter fé. Parabéns, tia Lolo. Saúde pra você. Te amo", declarou Ingrid na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs da atriz deixaram mensagens de felicitações para Heloisa. "Que linda homenagem para a @heloisaperisse. Parabéns, e muita saúde", disse uma seguidora. "Viva Lolo", comentou outra. "Merece toda felicidade do mundo", afirmou uma terceira.

Confira a homenagem de Ingrid Guimarães para Heloísa Périssé:

Foto antiga com a afilhada

Ingrid Guimarães encantou os seguidores das redes sociais ao recriar uma foto fofa ao lado de sua afilhada, Luisa Périssé (23). No registro, ela recordou uma foto antiga em que aparece com a filha de Heloisa Périsse no colo e depois mostrou uma atual na mesma pose.

"Trend da emoção de contracenar com esse bebê aí no meu colo, minha afilhada que cresceu na coxia do Cócegas, fazia todos os bichinhos na mesa do restaurante e já nasceu engraçada! Fiquei tão nervosa, que fiquei assistindo ela arrasar em cena (quase não consegui dar o meu texto inclusive). Eu sabia que esse momento ia chegar e chegou! Aceita, @heloisaperisse! @luisaperisse, você arrasou!", declarou a artista.

