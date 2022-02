Henri Castelli celebra aniversário da caçula, Duda, com festa temática em São Paulo

Ator Henri Castelli posou com os filhos, Lucas e Maria Eduarda, em festa de aniversário da caçula, que completou 8 anos

O ator Henri Castelli (43) não deixou a data passar em branco e organizou uma festa de aniversário para a caçula!

No domingo, 6, o artista compartilhou registros da comemoração de 8 anos da filha mais nova, Maria Eduarda, que aconteceu em São Paulo.

A festa, realizada no bairro Morumbi, teve como decoração pop-it, o objeto que faz sucesso entre as crianças e pré-adolescentes, em tons pastéis, e contou com a presença do primogênito de Henri, Lucas (15), de seu relacionamento com Isabeli Fontana (38).

Com direito a pista de dança, balões coloridos e bolo de andar, a herdeira de Henri com Juliana Despirito se divertiu na data especial.

Duda completou 8 anos de idade no dia 11 de janeiro. Na ocasião, Henri Castelli prestou uma linda homenagem na web. "Hoje você completa mais um ano de vida, e apesar de tão poucos ainda, sua marca em minha vida e em meu coração já é profunda e eterna. Quero apenas que seja feliz e quero proteger você em cada etapa da sua vida. Sei que isso não será possível, mas para o que for sempre estarei aqui do seu lado, SEMPRE! Que a alegria esteja todo tempo ao seu lado juntamente com a vontade de sorrir sem motivo, com o desejo de dar risada sem razão. Porque você merece, merece tudo! Parabéns, meu amor! Papai te ama muito!", se declarou o pai babão.

Recentemente, o galã curtiu passeio na companhia dos herdeiros. O trio posou fazendo caretas em frente ao restaurante do artista, que escreveu: "Meus talismãs da vida toda!".

