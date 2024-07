Helô Pinheiro prepara surpresa para celebrar aniversário da neta, Manuella Tralli

Helô Pinheiro prepara recepção especial para comemorar o aniversário da neta, Manuella, filha de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli

Nesta sexta-feira, 12, Helô Pinheiro usou as redes sociais para revelar que está preparando uma recepção especial para celebrar o aniversário de sua neta, Manuella Pinheiro Tralli, filha de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli. Em sua casa, a avó coruja organizou uma festinha, com direito a decoração e lembrancinhas para tornar o dia da menina ainda mais especial.

Através de seu perfil no Instagram, Helô mostrou que organizou o evento de última hora, mas com muito carinho. Aliás, a eterna 'Garota de Ipanema' caprichou ao contratar uma empresa de eventos para ajudar na preparação da festinha. Logo na entrada de casa, eles decoraram a porta para celebrar o aniversário da herdeira.

Além disso, Helô mostrou que também prepararam uma mesa com um arranjo especial na cor prateada e até lembrancinhas personalizadas para as crianças que vão participar do evento. Para finalizar, ela aparece posando com a pequena, que acaba de completar cinco aninhos, e amou a surpresa especial na casa da avó e do avô.

“Hoje é a data em que nasceu netinha Manu, 12/7. Vamos festejar com vovó e vovô! Parabéns meu meu amor”, ela legendou a publicação e recebeu muitos elogios nos comentários: “Muito amor. Parabéns pra minha sobrinha linda. Muita saúde e felicidades sempre”, disse Kiki Pinheiro. “Viva essa garotinha linda”, uma seguidora exaltou a pequena.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Helô Pinheiro (@helopinheiro1)

Vale lembrar que a pequena Manuella Tralli celebrou seus 5 anos antecipadamente no mês passado em um evento luxuoso. Em sua rede social, a vovó, que marcou presença no evento, postou alguns registros do momento especial e encantou ao exibir a menina vestida como a personagem de Enrolados, animação da Disney.

“Família unida num momento tão especial, dos 5 anos da nossa Rapunzel Manu .Que tanto se divertiu com os amiguinhos tornando isso um lindo registro para o futuro”, Helô se derreteu ao compartilhar os registros da festinha, que foi antecipada para que a pequena pudesse comemorar seu aniversário ao lado dos amigos da escola.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Helô Pinheiro (@helopinheiro1)

Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli comemoram 5 anos da filha:

A filha de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli, Manuella Pinheiro Tralli, está completando 5 anos nesta sexta-feira, 12. Após ter uma grande festa temática antecipada, a herdeira dos apresentadores acordou celebrando seu aniversário com um bolinho de chocolate no café da manhã especial para a pequena; Confira os registros da família.