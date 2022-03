Hebe Camargo faria 93 anos hoje; relembre a trajetória da apresentadora

A apresentadora Hebe Camargo, que faleceu em 2012, faria 93 anos nesta terça-feira, 8

CARAS Digital Publicado em 08/03/2022, às 17h54

Hebe Camargo faria 93 anos nesta terça-feira, 8, Dia Internacional das Mulheres.

Para homenagear a apresentadora, que faleceu em 2012, o padre Antônio Maria realizou uma missa em Jacareí, no Mosteiro Ain Karim, e foi transmitida no canal do YouTube do pároco. Marcello Camargo (57), único filha da artista, confirmou presença na cerimônia.

Trajetória de Hebe

Hebe Maria Monteiro de Camargo Ravagnan nasceu no dia 8 de março de 1929, em Taubaté, São Paulo. Ela teve uma infância humilde e se mudou para a capital quando era adolescente.

Aos 15 anos, iniciou sua carreira como cantora na Rádio Tupi. Anos depois, passou integrar o quarteto Dó-Ré-Mi-Fá, junto de sua irmã e duas primas. Ao todo, o grupo musical durou três anos. Contudo, a artista decidiu seguir carreira solo.

Em 1950,foi contratada pela TV Tupi. Em 1966, retomou a carreira nas telinhas, após tentar a carreira musical, e assinou com a Record TV. Em 1973, Hebe deixou a emissora e levou sua atração para a TV Tupi. Após alguns desentendimentos, foi foi para a Band 1979 e passou a comandar seu programa de entrevistas aos domingos e depois às segundas.

No dia 4 de março de 1989, Hebe estreou no SBT e se consagrou comandando seu programa todas as consagrou às segundas-feiras. Após anos na emissora, a apresentadora foi para a RedeTV!, e teve seu último programa exibido em setembro de 2012, retornando ao canal de Silvio Santos (91).

A morte de Hebe

A apresentadora Hebe Camargo faleceu aos 83 anos, no dia 29 de setembro de 2012. Ela lutava contra o câncer raro no peritônio desde 2010, e faleceu após sofrer uma parada cardiorrespiratória, ao se deitar para dormir.