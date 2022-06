Gusttavo Lima e Andressa Suita comemoram Dia dos Namorados atrasado

Apaixonados, Gusttavo Lima e Andressa Suita apareceram curtindo Dia dos Namorados com estilo

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 08h03

Atrasados, Gusttavo Lima e Andressa Suita comemoraram o Dia dos Namorados nesta segunda-feira, 13.

Na rede social, o cantor compartilhou uma selfie tirada pela amada no espelho, em que apareceram grudadinhos curtindo o momento sozinhos, e falou sobre celebrarem a data um dia depois.

"Dia dos namorados atrasado com minha gata… hoje tem BB", escreveu o sertanejo na legenda do registro apaixonado com a mãe de seus filhos.

Nos comentários, os internautas ficaram encantados com o casal. "Simplesmente perfeitos", admiraram os fãs. "Hoje vem uma menininha", brincaram os internautas sobre os pombinhos terem uma filha.

Ainda recentemente, Andressa Suita compartilhou uma foto beijando muito o amado e deixou os fãs enlouquecidos, já que até então eles não compartilhavam um clique apaixonado há muito tempo.

Nos últimos meses, os famosos viajaram para Portugal sem os filhos. A viagem foi a primeira que fizeram sozinhos e ainda serviu para confirmar publicamente que realmente retomaram o casamento.

Gusttavo Lima e Andressa Suita celebram Dia dos Namorados atrasado; veja: