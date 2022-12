Gretchen mostra foto inédita com as filhas mais novas

Gretchen passa o Natal com o marido, Esdras de Souza, e as duas filhas mais novas, Giullia e Valentina

A cantora Gretchen aproveitou a noite de Natal com parte de sua família. A artista curtiu a noite do dia 24 de dezembro ao lado do marido, Esdras de Souza, e das duas filhas mais novas, Giullia Miranda e Valentina Miranda.

Gretchen não costuma mostrar os seus filhos mais redes sociais, mas abriu uma exceção na data especial. Na foto, ela apareceu rodeada de seus familiares antes da ceia natalina. “Tão bom ter quem a gente ama juntinho da gente”, disse ela na legenda.

Antes disso, Gretchen já tinha mostrado o seu look para o evento. Ela dispensou o tradicional vermelho e verde e apostou em um look rosa e branco. Nos comentários, o marido dela celebrou o momento em família. “Mais um Natal juntinhos. Mais um ciclo juntinhos. Mais e mais, que venham mais e mais. Meu amor”, escreveu ele.

Vale lembrar que Gretchen é mãe de Thammy, Gabriel, Sergio, Décio, Jenny, Giullia e Valentina.

Gretchen rebate críticas ao colocar o bumbum para jogo

Há poucos dias, a cantora Gretchen (63) surgiu apenas de biquíni fio-dental nas redes sociais e empinou o bumbum GG. Na legenda, ela rebateu as críticas por mostrar o seu corpo nas redes sociais.

"É o dinheiro que ajuda? Sim. É a dedicação fazendo aparelhos e treinos? Sim. São as invejosas e recalcadas que falam?? Sim. E eu estou preocupada com isso??? Não. Sabe por quê? Porque eu cuido da minha vida. O tempo que me sobra eu cuido mais ainda da minha vida. 63 anos simmm. E cada dia será melhor, porque os especialistas estão aí pra criar coisas novas. E eu usarei todas. Bumum de milhões, porque eu quero, porque eu posso e todo mundo pode. E usar seu tempo livre para cuidar da sua vida e não da minha. E dessa vez os comentários estão abertos pra eu bloquear todo mundo que precisar ser bloqueado. Ahhh foto sem filtro e sem Photoshop viu", afirmou.