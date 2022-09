Gretchen faz linda declaração no aniversário do marido e brinca: ''A pele tá ótima''

Cantora Gretchen presta homenagem no aniversário do marido, o saxofonista Esdras de Souza, e celebra união

CARAS Digital Publicado em 30/09/2022, às 09h04

A cantora Gretchen (63) usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 30, para parabenizar o maridão, que está completando mais um ano de vida!

Em seu perfil no Instagram, a eterna rainha do rebolado compartilhou um registro ao lado do amado, Esdras de Souza, e prestou uma homenagem especial no aniversário do saxofonista, declarando todo seu amor por ele e celebrando a data especial e a união do casal.

"Hoje é um dia muito especial pra você meu amor @esdrasdesouza. Fechamento de um ciclo e abertura de um novo, onde a maturidade te trouxe paz e felicidade. Hoje você pode ser o que você é. Viver como você gosta. Expor seus pensamentos e vontades. Ninguém te reprime de mais nada", começou escrevendo.

"Você é livre, amor da minha vida. E nessa tua liberdade tão desejada, você me colocou pra compartilhar todo o resto da sua vida. Parabéns, felicidade e muita saúde, meu marido. Que esse novo ciclo te traga mais paz ainda. Te amo. E estamos juntos e blindados pra sempre. Dois anos de casados e de puro amor. Obrigada por estar na minha vida e eternamente no meu coração. A pele tá ótima, lindoooooo", brincou Gretchen ao finalizar o texto.

Gretchen para o marido, Esdras de Souza:

Gretchen mostra aparência no início de harmonização

Gretchen mostrou na quinta-feira, 29, como era o seu rosto quando iniciou os processos de harmonização facial. Com uma foto ao lado do profissional responsável pela transformação, ela exibiu sua aparência de quase cinco anos atrás. Usando um vestido bem colado, a Rainha do Rebolado apareceu deslumbrante e com um rosto diferente do que tem atualmente. Na legenda do registro, ela comentou um pouco sobre as mudanças ao logo do tempo. "Essa foto tem 4 anos. Nós estávamos começando todo esse processo de harmonização e também uma grande e sincera amizade. Desde que te conheci, percebi o teu talento e potencial. Você me transformou e cresceu enormemente como profissional. Parabéns meu lindooo @igoorcostalves felicidade, sucesso e muita saúde. Amo você. Recuperei meu rosto e minha autoestima por sua causa", disse ela.

