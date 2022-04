Gretchen celebra aniversário da nora, Andressa Ferreira: ''Me deu um presente que não tem preço''

Influenciadora digital Andressa Ferreira completa 34 anos e recebe homenagem da sogra, a cantora Gretchen

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 10h33

A cantora Gretchen (62) usou suas redes sociais para parabenizar a nora, Andressa Ferreira!

Nesta quarta-feira, 27, a influenciadora digital está completando mais um ano de vida e recebeu uma homenagem especial da sogra, mãe de Thammy Miranda (39), nas redes sociais.

A eterna rainha do rebolado compartilhou um clique ao lado da modelo em seu perfil no Instagram e falou com carinho da mãe de seu neto, Bento (2). A artista exaltou a força de Andressa Ferreira e declarou sua admiração nos 34 anos da empresária.

"Antes de te desejar tudo de bom que você merece, preciso falar da minha admiração por você. Nós duas sabemos todas as dificuldades que você superou pra até chegar aqui", começou escrevendo Gretchen na legenda da publicação.

"A tua determinação foi fundamental pra você chegar onde você está. A tua força e amor transformou meu filho num homem realizado e equilibrado. E você me deu um presente que não tem preço: meu neto. Você merece tudo de maravilhoso que a vida pode te dar. Parabéns, felicidade e muita saúde", desejou ainda.

Nos comentários, os fãs destacaram a beleza da dupla e até fizeram comparações. "Acho vocês duas tão parecidas", "Lindas maravilhosas", "São parecidas", "Mulheres lindas", "Duas gatas".

Andressa Ferreira ganha declaração de Thammy Miranda

O maridão Thammy Miranda fez questão de se declarar para a esposa, Andressa Ferreira, na web! "Hoje é SEU DIA!!!! Dia do amor das nossas vidas, dia de celebrar e agradecer a Deus pela oportunidade de dividir essa vida com você! Fui laaaa longe buscar alguns momentos nossos, mas não cabe 0,0001% aqui as coisas que a gente já viveu… Agradeço a Deus pela sua vida, pela sua saúde, pro seu amor e peço que ele te abençoe cada dia mais e te proteja sempre. Eu e o nosso filho te AMAMOS INFINITAMENTE!!! Obrigado por você ser você! TE AMO. ps: Vou sempre estar do seu lado te amando e te cuidando!!!", disse ele.

Confira a homenagem de Gretchen para Andressa Ferreira: