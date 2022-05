Filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond ganha festa de aniversário com o tema do bolo Flork

CARAS Digital Publicado em 24/05/2022, às 10h42

A atriz Grazi Massafera (39) se inspirou no universo dos memes da internet para montar a decoração da festa de aniversário de 10 anos da filha Sofia, fruto da relação com o ator Cauã Reymond (42). A menina completou a nova idade na última segunda-feira, 23, e ganhou uma festa com o tema do bolo Flork.

A decoração contou com painel, bexigas e vários docinhos inspirados no meme. “O dia dela que me transforma, que amo mais que tudo nesse mundo”, disse Grazi ao mostrar a foto da decoração completa.

Mais cedo, a atriz compartilhou um vídeo com vários momentos do crescimento da filha. “Amor da minha vida! Feliz 10 aninhos. Anjo da minha vida te amo infinito e além”, disse ela.

O papai coruja Cauã Reymond também abriu o álbum de fotos com a filha e declarou o seu amor. "10 anos de um amor que só aumenta", escreveu ele.

Confira as homenagens para a filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond:

Grazi Massafera mostra a decoração da festa de aniversário da filha - Crédito: Reprodução / Instagram