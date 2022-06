Grávida, Virginia Fonseca celebra dois anos com Zé Felipe: ''Sempre será o amor da minha vida''

Influenciadora digital Virginia Fonseca presta linda homenagem ao comemorar 2 anos do dia em que conheceu o marido, Zé Felipe

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 11h27

Os pombinhos Virginia Fonseca (23) e Zé Felipe (24) têm muitos motivos para comemorar!

Nesta segunda-feira, 27, o casal está completando dois anos de relacionamento, e a influenciadora digital fez questão de prestar uma homenagem ao maridão nas redes sociais.

Grávida da segunda filha, que se chamará Maria Flor, a empresária fez uma linda declaração nos Stories de seu Instagram celebrando o tempo que conhece o filho de Leonardo (58). Os dois já são pais da pequena Maria Alice, que completou um aninho no final de maio.

"Hoje estamos completando dois anos de namoro. Dois anos que conheci o amor da minha vida", começou escrevendo. "Amo tanto seu jeito, Zé Felipe. Suas palhaçadas, seu jeito de levar a vida, o jeito como ama. Você é e sempre será o amor da minha vida", disse ainda ao postar vídeo em que Zé aparece brincando com a sogra, Margareth Serrão.

"Amo nossa parceria, cumplicidade, nossa família, nossa vida. Não vamos conseguir passar o dia juntos, mas estarei te esperando em casa para comemorarmos quando chegar. Você me deu os melhores presentes que alguém poderia me dar, a Maria Alice e a Maria Flor. Obrigada por tanto", acrescentou.

Destacando a família que formaram, Virginia ainda postou: "Quando olho para tudo que construímos em apenas dois anos... Nós somos a prova que as coisas acontecem no tempo de Deus. Ele tem um propósito para cada um e Ele uniu nossos corações de maneira mais improvável. Ninguém explica Deus".

Ao finalizar, a mamãe coruja compartilhou um vídeo fofo da primogênita na praia. "De dois corações, um só se fez. Feliz dois anos pra gente, Zé Felipe. Para a família linda que construímos. Que Deus continue nos abençoando, e nos livrando de todos os males, que cada dia esse laço se fortifique e que Deus esteja sempre presente em nosso lar. Te amamos muito. Com amor, mamãe, Maria Alice e Maria Flor".

Virginia Fonseca exibe barriguinha de 5 meses ao celebrar conquista de Zé Felipe

Virginia Fonseca encantou os fãs ao publicar uma nova foto exibindo a barriguinha à espera de Maria Flor. Aos 5 meses, ela compartilhou um registro encantador com as mãos na barriga, usando um biquíni preto e óculos escuros, aproveitou para comemorar o sucesso da nova música do cantor, Bandido, que se tornou a mais ouvida do país no Spotify. "Eu e Florzinha comemorando o top 1 da música do papai. Que Deus continue abençoando e coloca o capacete que lá vem pedrada", disse a empresária.

Confira a homenagem de Virginia Fonseca para Zé Felipe: