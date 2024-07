Gloria Pires impressiona ao mostrar a sogra: 'Que linda'

No aniversário de 88 anos da sogra, mãe de Orlando Morais, Gloria Pires impressiona ao mostrar cliques com a senhora muito elegante

A atriz Gloria Pires chamou a atenção ao compartilhar fotos com sua sogra, Odicia Morais, mãe de seu marido, o cantor Orlando Morais, com quem está casada há 40 anos. Nesta quarta-feira, 10, a famosa postou registros com a senhora muito elegante e celebrou o aniversário dela.

Em comemoração aos 88 anos da mãe do esposo, a artista postou os cliques se divertindo com ela em um passeio e até tomando champanhe. A disposição e estilo de Odicia Morais logo viraram assunto nos comentários da publicação feita pela nora na rede social.

"Oitenta e oito anos espalhando Luz- gratidão, Odicia Morais, por sua presença entre nós", escreveu Gloria Pires ao exibir os momentos com a sogra. Nos comentários, os internautas admiraram. "Que sogra linda e elegante", falaram. "Que lindas", elogiaram.

Tempos atrás, a famosa impressionou ao surgir com o filho Bento Morais. A beleza do herdeiro foi assunto na ocasião em que o clique foi compartilhado. Além dele, a artista é mãe de duas meninas com Orlando Morais, Antônia Morais, de 31 anos, e Ana Morais, de 23. Ela ainda é mãe de Cleo, de 41 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o cantor Fábio Jr.

Gloria Pires revela como superou crise de idade

Desde que decidiu assumir totalmente os fios grisalhos, a atriz Gloria Pires (60) tem levantado questionamentos nas redes sociais. No entanto, o seu jeito forte e empoderado de lidar com o assunto lhe rendeu muitos elogios dos fãs. Mas apesar de toda essa energia, poucas pessoas sabem que ela também já enfrentou dilemas pessoais envolvendo a idade. Em entrevista à CARAS, a artista abriu o coração e falou como enfrentou batalhas pessoais.

"Eu não tinha uma bula que dissesse sobre os efeitos colaterais de certas escolhas na vida, então, passei por fases desafiadoras, foi quando precisei de mais reflexão, de avaliação do meu caminho. Mas estou feliz com a minha história de vida pessoal e profissional. Voltar o tempo é impossível, graças a Deus (risos)! Penso sempre em andar para a frente", disse ela, que estava no ar com a novela Terra e Paixão, da TV Globo. Leia mais aqui.