Giulia Costa celebra o aniversário de Otaviano Costa com declaração: ''Obrigada por sempre me apoiar''

13/05/2022

Nesta sexta-feira, 13, Otaviano Costa (49) está completando mais um ano de vida!

E claro que a enteada, Giulia Costa (22), usou as suas redes sociais para fazer uma belíssima homenagem para o pai através das redes sociais.

A atriz resgatou algumas fotos ao lado do apresentador e fez uma declaração de aniversário.

"Pro maior fã de Star Wars, maior pianista desse mundo e o melhor parceiro que minha mãe poderia me dar, te desejo tudo que você mais ama: desejo limão espremido, ketchup, viagens em família, noites viradas de videogame…", escreveu ela.

E seguiu agradecendo pela parceria. "Que você continue sendo esse cara astral, divertido, família e amigo. Obrigada por sempre me apoiar e me incentivar. Eu te amo infinito, MOP. Feliz dia, queria ta ai reclamando do seu grude e comemorando com você mas o coração aquece de saber que o motivo é maior", concluiu.

