Gisele Bündchen celebra o aniversário de 73 anos de seu pai: ''Te amo muito''

Completando 73 anos, Valdir Bündchen recebe homenagem de Gisele Bündchen

CARAS Digital Publicado em 01/05/2022, às 14h43

Clima de festa para a família de Gisele Bündchen (41)!

Isso porque, neste domingo, 01, o pai da modelo, Valdir Bündchen (73), está ficando um aninho mais velho.

Sempre muito carinhosa, ela usou seu Instagram para prestar uma homenagem ao aniversariante do dia.

Para ilustrar o post, a gata usou uma sequência de três fotos. A primeira, deles dois juntos e as outras duas do professor com os netos, Benjamin (12) e Vivian (9).

“Hoje é o dia do melhor pai, conselheiro e trabalhador! Que sorte a nossa ter um pai tão incrível!”, começou a esposa de Tom Brady (44) na legenda.

“Desejo que tu tenhas muitos, mas muitos anos de vida para poder aproveitar, realizar teus projetos, tocar violão, cantar e dançar conosco! Te amo muito!”, disse ao final.

Veja a declaração que Gisele Bündchen fez no aniversário de seu pai: