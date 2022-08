Giovanna Lancellotti e Gabriel David completam 1 ano de namoro e trocam declarações: "Aventura linda"

Nas redes sociais, Giovanna Lancellotti e Gabriel David comemoraram o aniversário de namoro trocando declarações de amor

CARAS Digital Publicado em 01/08/2022, às 20h49

Giovanna Lancellotti (29) e Gabriel David (25) usaram as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta segunda-feira, 1, o casal completou 1 ano de namoro e fizeram questão de comemorar a data trocando declarações de amor.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou um vídeo com vários momentos ao lado do amado e agradeceu por viver uma linda aventura ao lado dele. "Faz um ano que uma estrela cadente cruzou o céu de São João e trouxe com ela um convite pra viver uma aventura doida e linda demais... Topei! Que ela me arraste pra esse céu todo. Te amo muito @gabriod", declarou a artista na homenagem.

Depois foi a vez de Gabriel se declarar para a namorado. O empresário relembrou fotos de várias viagens que fez com Giovanna e celebrou o primeiro ano de namoro. "De todas as loucuras que essa vida podia me dar; a melhor, um ano do início do meu grande amor. Obrigado por tudo minha princesa", disse ele.

Recentemente, Lancellotti abriu o álbum de fotos do aniversário de 25 anos do namorado, que aconteceu no Rio de Janeiro. A atriz reuniu um timaço de famosos para e entre os convidados estavam: Camila Queiroz, Klebber Toledo, Luísa Sonza, Cíntia Dicker, Yanna Lavigne, Bruno Gissoni e Caique Nogueira. O evento ainda ganhou um show privativo L7nnon.

Confira as publicações de Giovanna Lancellotti e Gabriel David:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Lancellotti (@gilancellotti)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriel O. David (@gabriod)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!