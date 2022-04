Giovanna Lancellotti comemora aniversário da mãe com bela homenagem: "Minha rainha"

A atriz Giovanna Lancellotti postou uma sequência de fotos ao lado da mãe e comemorou o seu aniversário na web

CARAS Digital Publicado em 28/04/2022, às 15h06

Giovanna Lancellotti (28) prestou uma bela homenagem para sua mãe nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, a atriz publicou uma sequência de fotos ao lado de Giuliana Lancellotti e deixou uma mensagem especial em seu aniversário, comemorado nesta quinta-feira, 28.

"Hoje é aniversário da mulher mais importante da minha vida!! Minha rainha absoluta, a qual eu admiro e amo com todo meu coração. Minha MÃE. Vocês conhecem ela daqui, no insta, pelos áudios. E sim, ela é hilária. Mas ela é TÃÃÃO maior que isso… Se vocês soubessem a força que essa mulher tem!", começou a artista, que sempre diverte os fãs postando vídeos dublando os áudios da mãe.

Lancellotti rasgou elogios para a mãe. "Ela é o pilar de toda nossa família. Sem ela, ninguém existe (é sério). Ela resolve 62 problemas ao mesmo tempo, programa viagem, cuida dos cachorros (mais que de nós rs), limpa toda e qualquer poeira que estiver pelo caminho com maestria (Aí de você se deixar algo jogado rs), coloca todo mundo em ordem e ainda da tempo de ser atenciosa com todos a sua volta. É uma mistura de praticidade com empatia ÚNICA!! Kkkk", acrescentou.

A atriz também se declarou para a aniversariante. "Mãe, nem todas as palavras do dicionário poderiam descrever o meu amor por você! E o quanto sou grata de ter vindo sua filha nessa vida! Eu espero que a gente continue juntas em todas as outras! FELIZ VIDA! Você merece O MUNDO INTEIRO!!!! Te amo @giulianalancellotti", finalizou.

Confira a homenagem de Giovanna para a mãe: