Giovanna Lancellotti celebra aniversário do padrasto: ''Pessoa mais que especial''

A atriz Giovanna Lancellotti prestou uma bela homenagem no aniversário do padrasto

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 21h46

Giovanna Lancellotti(28) usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial.

Nesta quarta-feira, 23, o padrasto da atriz, José Alvaro Almeida, completou mais um ano de vida, e ela fez questão de prestar uma bela homenagem na web.

Em seu perfil no Instagram, Lancellotti publicou uma foto ao lado do aniversariante e o parabenizou. "Novo ciclo de uma pessoa MAIS que especial. @jalvaroalmeida como sou grata por ter você na minha vida!! Com certeza eu não seria a mesma hoje sem a sua presença, amor e criação", disse ela.

A atriz completou a homenagem afirmando que deseja compartilhar muitos momentos felizes com o padrasto. "Que venham muitas pescas, risottos, trilhas de jipe, jogos do Santos, churrascos e boas noites com William Bonner pra você! Eu quero fazer parte de tudo isso!! Te amo muito!! Felicidades", finalizou ela.

Os fãs de Giovanna deixaram mensagens de felicitações para José Alvaro. "Feliz aniversário, que Deus te abençoe muito", disse uma internauta. "Muita saúde e alegrias na vida dele", escreveu outra. "Parabéns, Java. Muita saúde e felicidades. Que Deus abençoe sua vida", falou uma seguidora.

Confira a homenagem de Giovanna para o padrasto: