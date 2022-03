Giovanna Lancellotti aposta em vestido dourado para casamento e surpreende com a beleza: "Arrasou"

A atriz esteve presente no casamento de Piny Montoro e Bruno Franklin no último sábado, 19

No último sábado, 19, a atriz Giovanna Lancellotti (28) esteve presente no casamento de Piny Montoro e Bruno Franklin.

O casamento que aconteceu em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, reuniu diversos famosos, e Giovanna esteve presente esbanjando beleza ao lado do namorado Gabriel David.

Para a ocasião, Gi apostou em um vestido decotado que contava com uma fenda avassaladora, e para completar o look, foi a vez do batom vermelho entrar em cena.

Em seu perfil no Instagram, Gi compartilhou a produção e posou ao lado do amado: "Dia de casar os amigos", escreveu.

Em seguida, a atriz compartilhou mais fotos do dia e revelou que Fernanda Paes Leme (38) ajudou na produção: "Só porque amei esse lookinho de ontem by Fefa Produções, e me achei gata sim", comentou.

