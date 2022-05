Giovanna Ewbank presta homenagem no aniversário do pai: "Meu herói"

Nas redes sociais, Giovanna Ewbank prestou uma bela homenagem no aniversário do pai, Roberto Baldacconi

Giovanna Ewbank (35) usou as redes sociais para comemorar uma data muito importante.

Nesta terça-feira, 31, o pai da apresentadora, Roberto Baldacconi, completou 73 anos de vida e ela fez questão de prestar uma bela homenagem.

No feed do Instagram, Ewbank compartilhou uma sequência de fotos do aniversariante ao lado da família e falou sobre eles comemorarem a data em meio à natureza.

"Aniversário dele e a gente passando o dia exatamente como ele ama! Em família, no meio da natureza e de suas obras ao redor do @ranchodmontanha!", começou a artista.

Em seguida, Giovanna falou sobre o amor de seu pai pela família e se declarou para ele. "É lindo ver o seu amor pela família e tudo o que você faz por ela! Sou muito grata por ter vindo a esse mundo sua filha! Te amo papito, você é e sempre vai ser o meu herói! @robertobaldacconi", finalizou.

