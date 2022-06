Giovanna Ewbank mostra a festa de aniversário da filha em casa

Giovanna Ewbank exibe o bolinho de aniversário da filha para festa em casa só com a família e as melhores amigas

CARAS Digital Publicado em 20/06/2022, às 17h01

A apresentadora Giovanna Ewbank (35) comemorou o aniversário de 9 anos da filha mais velha, Titi, de um jeito especial. Ela reuniu a família e alguns amigos mais próximos para comemorar a festa da herdeira em casa.

Na tarde desta segunda-feira, 20, eles se reuniram para o Parabéns no início da tarde, que contou com um bolo de chocolate e docinhos, como brigadeiro e beijinho, na colher. Após o Parabéns, Titi deu o primeiro pedaço do bolo para uma de suas melhores amigas.

Mais cedo, Giovanna Ewbank fez uma declaração de amor para a filha no dia do aniversário dela. "Hoje é o dia do amor da minha vida. Minha filha. Minha melhor amiga, minha parceira, graça divina, minha Chissomo. Pra quem a conhece é redundante dizer que Titi é um ser especial…todos sabem, mas nem todos a conhecem profundamente, e posso dizer que é um privilégio conviver e aprender todos os dias com ela, uma menina sábia, generosa, carinhosa, inteligente, curiosa, simpática, que ama viver, conhecer gente, está sempre disposta a ajudar, ama a família, a natureza e os animais. Eu não consigo me ver, nem me lembrar de como eu era antes da minha filha. A Titi me ensina todos os dias como o amor pode transformar tudo. Com a Chissomo eu aprendi a ser mãe, foi ela quem me possibilitou inclusive a ser mãe dos meus outros dois amores, Bless e Zyan", contou.

E completou: "E no dia de hoje eu desejo que ela continue transformando o mundo ao redor dela assim como transformou o meu. Eu desejo que essa potência dela seja referência para outras meninas e assim todas cresçam num mundo mais justo e com mais amor. Porque Títi é PURO AMOR. Seja FELIZ minha filha, assim como você me faz todos os dias. Eu estarei sempre ao seu lado, te apoiando e te amando! TE AMO TE AMO TE AMO! Feliz aniversário, amor da minha vida!".

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso também são pais de Bless e Zyan.

Fotos da festa de aniversário de Titi, filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso:

Festa de aniversário da Titi, filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso - Foto: Reprodução / Instagram

Festa de aniversário da Titi, filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso - Foto: Reprodução / Instagram

Festa de aniversário da Titi, filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso - Foto: Reprodução / Instagram

Festa de aniversário da Titi, filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso - Foto: Reprodução / Instagram