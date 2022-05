Giovanna Ewbank celebra o 'Dia das Mães': "É a melhor coisa do mundo"

Mãe de Titi, Bless e Zyan, Giovanna Ewbank falou sobre como se sente realizada sendo mãe

CARAS Digital Publicado em 08/05/2022, às 12h02

Giovanna Ewbank (35) ficou bastante emocionada ao falar sobre o Dia das Mães, celebrado neste domingo, 8.

Mãe de três, a apresentadora publicou no Instagram um vídeo com vários momentos ao lado dos filhos, Titi (8), Bless (7) e Zyan (1), fruto de seu casamento com Bruno Gagliasso (40), e falou sobre como a maternidade a transformou.

"Eu posto esse vídeo com lágrimas nos olhos, de AMOR, de TANTO AMOR… eu já não sei o que é a felicidade senão por vocês, senão pela realização de vocês. A minha vida se transformou quando cada um dos meus filhos chegou. 3 filhos. 3 maternidades diferentes. E um só sentimento, FORÇA!", começou ela.

Ewbank falou sobre as mães serem fortes. "Sim, nós mulheres temos que ser muito fortes para enfrentar todos os desafios que a maternidade nos traz, mas o resultado é algo que ninguém sentirá senão através do ser mãe… e acho que esse sentimento não consegue ser traduzido através de uma palavra, pelo menos eu não consigo resumir a isso, eu sempre penso que essa palavra na verdade não existe, porque “isso” é sentido, é além da fala, da palavra, vem da alma. E ninguém nunca conseguirá traduzir esse sentimento de mãe e filho em palavras."

E completou: "Ser mãe é amar, ter medo, raiva, ser feliz, realizada, ser capaz, incapaz, chorar, sorrir, se culpar, ser forte, fracassar…e tantas outras coisas, tudo ao mesmo tempo, todos os dias. Você consegue definir o que é ser mãe? Eu não, mas sim. É a maior loucura, a maior viagem que podemos embarcar, cheia de tropeços, mas com uma certeza, É A MELHOR COISA DO MUNDO! Obrigada por me fazer leoa meus filhos, obrigada por me fazer mãe", finalizou.

Confira o vídeo de Ewbank com os filhos: