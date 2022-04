Gil do Vigor celebra aniversário da mãe com texto emocionante: “Minha rainha”

Economista Gil do Vigor celebra aniversário da mãe, Dona Jacira, em texto emocionante e relembra reencontro pós-BBB

Dia de festa na casa do economista Gil do Vigor (30)!

A mãe do ex-BBB, Jacira Santana, está completando mais um ano de vida neste final de semana, 3, e recebeu uma linda homenagem do filho nas redes sociais.

O influenciador publicou um vídeo do reencontro com Dona Jacira após a sua eliminação no BBB 21 em seu perfil oficial no Instagram e aproveitou o momento para escrever uma linda homenagem.

“Hoje é o dia da minha rainha! Eu só consigo lembrar desse dia em que nem eu sabia o quanto eu precisava daquele abraço. Nesse dia eu prometi te dar tudo o que você merece, e você merece tudo! Muita saúde, muitas realizações, muitos momentos especiais, ti amo muito mama!”, escreveu na legenda.

Dona Jacira amou a homenagem que recebeu e encheu o filho de carinho nos comentários. “Eu sou muito grata por ter um filho tão maravilhoso como tu! Eu ti amo demais”, declarou ela!

