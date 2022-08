Galvão Bueno surge em clique raro com os netos e presta homenagem de aniversário: "Vovô ama vocês"

Nas redes sociais, Galvão Bueno comemorou o aniversário de seis anos dos netos gêmeos, Octávio e André

Galvão Bueno (72) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto ao lado dos netos gêmeos, Octávio e André. Os meninos, filhos de Popó Bueno (44) e Andrea Bogosian, completaram seis anos de vida nesta quinta-feira, 18.

Em seu perfil no Instagram, o apresentador e narrador esportivo compartilhou uma montagem em que aparece com os netos nos ombros e prestou uma linda homenagem de aniversário para eles. "Duplo dia de festa na família!! Aniversários de meus queridos netos gêmeos!! Octávio e André!! Parabéns, galerinha!! Que Deus os abençoe!! Vovô ama vocês!!", escreveu ele na legenda.

Nos comentários, seguidores de Galvão também deixaram mensagens de felicitações para Octávio e André. "Que lindos. Feliz aniversário. Que Deus abençoe", disse uma internauta. "Parabéns, meninos. Muita saúde e felicidades", falou outra. "Que amor. Parabéns, que Deus proteja vocês", comentou uma fã.

Alta hospitalar

Galvão Bueno precisou passar por uma cirurgia na coluna no dia 29 de julho, e recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, no último dia 3. No Instagram, o apresentador compartilhou um vídeo em que aparece no quarto, se preparando para deixar o hospital, depois ele aparece dando uma volta pelos corredores com seu médico.

Na legenda da publicação, Galvão celebrou a alta hospitalar. "Zerei a vida!! Coisa boa!! Meu muito obrigado a toda a equipe do Einstein pelo carinho e dedicação. Bora pro Catar. É Copa do Mundo!! Tá na hora do Hexa!!", disse ele.

