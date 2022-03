Galvão Bueno parabeniza o filho Luca pelo aniversário: ''Pai te ama muito''

O filho caçula de Galvão Bueno completou 21 anos e ganhou uma bela homenagem do pai nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 01/03/2022, às 14h42

Galvão Bueno (71) compartilhou nas redes sociais uma foto ao lado do filho Luca.

O caçula do apresentador completou 21 anos nesta terça-feira, 1, e ele fez questão de prestar uma bela homenagem para o herdeiro.

"Luca, filho querido, meu cineasta favorito! 21 anos. Agora você já pode tomar um vinho nos USA", brincou Galvão no começo da homenagem.

Em seguida, o narrador esportivo parabenizou Luca e se declarou para o rapaz. "Parabéns, sucesso e que Deus te abençoe sempre!! Cada dia que passa tenho mais orgulho de você!! Teu pai te ama muito", finalizou.

Os internautas também deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Parabéns, Luca. Que Deus te abençoe", disse uma seguidora. "Feliz aniversário! Muita saúde e felicidades", escreveu outra. "Parabéns, que Deus te abençoe", comentou uma fã.

Luca é fruto do casamento de Galvão com Desireé Soares. O apresentador também é pai de Letícia, Cacá e Popó, do relacionamento com Lúcia Costa.

Confira a homenagem de Galvão para o filho: