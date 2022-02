Galvão Bueno comemora aniversário de 16 anos do neto, Nicolas

O apresentador Galvão Bueno prestou uma homenagem no aniversário do neto

Publicado em 25/02/2022, às 15h46

Galvão Bueno (71) prestou uma homenagem especial para o neto, Nicolas.

O menino completou 16 anos nesta sexta-feira, 25, e o narrador esportivo compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto com aniversariante e comemorou a data.

"Grande Nicolas!! 16 anos!! Parabéns, Nicão!! Pelo dia de hoje e pelo que você é!! Tenho muito orgulho de você!! Que Deus te abençoe sempre!! Vovô te ama", escreveu ele.

Recentemente, Galvão também prestou uma homenagem para a primeira neta, Victória. A jovem, filha de Leticia Bueno, a primogênita do apresentador, completou 26 anos de vida e ganhou uma bela mensagem do avô coruja. "O tempo passa muito rápido, mas nos dá grandes alegrias!! Victoria, minha primeira neta, completa hoje 26 anos!! arabéns, Vic!! Tenho muito orgulho de você!! Que Deus te abençoe sempre!! Vovô te ama", disse ele.

Além de Letícia, Galvão é pai de Cacá e Popó, fruto de seu relacionamento com Lúcia Costa. Ele também é pai de Luca, do seu atual casamento com Desireé Soares.

