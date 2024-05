Gabi Luthai reflete sobre desafios e alegrias da maternidade: 'Descoberta e aprendizado'

Em entrevista à CARAS Brasil, Gabi Luthai conta como pretende comemorar o primeiro dia das mães após a chegada de Pietro

Mãe de primeira viagem, Gabi Luthai (31) se prepara para comemorar seu primeiro Dia das Mães desde o nascimento de Pietro, fruto do casamento com Teo Teló, irmão do cantor sertanejo Michel Teló. Para ela, o processo trouxe muitos desafios e alegrias ao longo dos primeiros meses de vida do pequeno.

"É um processo de descoberta e aprendizado", reflete Gabi Luthai , em entrevista à CARAS Brasil. "Todos os dias penso: 'Como pode Deus ter nos proporcionado uma benção tão grande?' Já os desafios são muitos, no plural mesmo."

A cantora explica que teve mastite –uma inflamação dos tecidos da mama– durante a amamentação, e que o bebê, que nasceu em 19 de abril deste ano, também sofreu com a disquesia, que consiste na dificuldade de evacuar. "A gente sofre de ver o bebê sofrendo. [Temos] que entender os sinais, o que significa cada chorinho."

Gabi conta que neste domingo, 12, irá comemorar o Dia das Mães de uma forma simples, em casa com seu marido, o bebê, sua mãe e os sogros. Ela diz que, como Pietro ainda é recém-nascido, não está recebendo muitas visitas em casa.

Por fim, ela ainda deixa um recado especial para as mães e deseja um dia feliz na data comemorativa. "Que todas as mães saibam que somente de tentar ser uma boa mãe elas já estão sendo. Que possam ser mais gentis consigo mesmas."

Gabi Luthai e Teo Teló anunciaram o nascimento de Pietro, em abril, através de uma publicação nas redes sociais. A influenciadora compartilhou uma foto das mãos da família e escreveu: "Nosso menino já está entre nós", acompanhado de um emoji de duas mãos fazendo um coração.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE GABI LUTHAI: