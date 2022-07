Gabi Brandt celebra aniversário do filho, Davi com festa no Rio de Janeiro: "Amor da minha vida"

Influenciadora Gabi Brandt celebrou o aniversário de 3 anos do filho Davi

Redação Publicado em 06/07/2022, às 09h10

Na última terça-feira, 5, Davi, filho de Gabi Brandt (25) completou 3 aninhos e celebrou o aniversário com uma festa especial no Rio de Janeiro.

A festinha para celebrar a chegada dos 3 anos de Davi reuniu a família do pequeno e os amigos da família.

Em seu perfil no Instagram, Gabi compartilhou uma foto ao lado do filhote durante a festa que aconteceu no Rio de Janeiro e aproveitou o espaço para se declarar para o pequeno: "3 anos do amor da vida! Que sorte eu tenho por você ser meu filho. Você me ensinou a amar e a cada dia eu fico maisencantada te vendo crescer", começou Gabi.

"Filho, você é um exemplo de educação, carinho e bondade! que o resto das nossas vidas seja 'juntinhos e felizes para sempre' como você sempre diz! Tudo que eu fiz, faço e farei, sempre foi, é e será por você", declarou Gabi.

Confira o post de Gabi Brandt: