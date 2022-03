Fred homenageia a mãe e Bianca Andrade no Dia Internacional das Mulheres: ''Amo vocês''

Nas redes sociais, Fred prestou uma bela homenagem para a mãe, dona Aurimar, e sua mulher, Bianca Andrade

CARAS Digital Publicado em 08/03/2022, às 20h33

Fred (32), do Desimpedidos, usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua mãe e sua mulher.

No feed do Instagram, o apresentador compartilhou algumas fotos ao lado de dona Aurimar e de Bianca Andrade(27), e comemorou o Dia Internacional das Mulheres, celebrado nesta terça-feira, 8.

"Quando dizem que sou o cara mais sortudo do mundo o primeiro pensamento que me vêm é ter nascido filho da Dona Aurimar e dizer que sou o marido de Bianca Andrade, e não todas as conquistas que já tive na vida", começou ele.

Fred afirmou que as duas são fundamentais para que ele realize todos os objetivos. "Sem essas duas aí, que têm uma força sobrenatural de se reinventar e batalhar pelos seus objetivos, eu jamais seria o que sou hoje. Tudo o que faço é por elas, e não tenho dúvidas que sem elas eu jamais conseguiria tudo o que faço", acrescentou.

Para finalizar, ele se declarou. "Sou muito feliz em poder dizer todos os dias pra vocês um "te amo" e hoje vai um mais especial ainda: "Amo vocês! Obrigado e parabéns por tudo que vocês representam para nossas famílias e pra tantas mulheres que têm a sorte de conhecê-las.” Feliz dia Internacional da Mulher", completou.

Confira a homenagem de Fred: