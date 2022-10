Flay deixa seguidores babando com foto de aniversário

Celebrando seus 28 anos, Flay surge de lingerie e arranca elogios de seus seguidores

Nesta quarta-feira, 19, a influenciadora Flay (28) está celebrando seu aniversário de 28 anos. E para comemorar, ela publicou uma foto em suas redes sociais excedendo os limites da sensualidade, exibindo seu corpão e deixando seus seguidores sem ar.

“Happy Birthday to me. Aaaah era dos 27, aquí caminhei em passos largos rumo ao entendimento de quem sou, o que quero e posso ser, onde quero chegar, muitas perguntas e respostas, muitos starts, algumas conquistas, algumas pausas, alguns finais, algumas perdas, alguns fracassos, alguns recomeços mas principalmente muita fé”, começou a cantora, na legenda da publicação.

“Chego hoje aos 28 hoje com mais sonhos do que qualquer período que eu consiga lembrar, vivendo experiências incríveis, entendendo melhor o meio em que estou vivendo, em quem acreditar, em quem confiar, ao lado de quem estar e sabendo melhor os que estão pra mim também”, continuou.

“Convicta demais de que sempre fui muito abençoada, segura e mantendo a minha essência, feliz por continuar sendo a mesma menina simples que não precisa de muito pra ficar feliz, que não se deslumbrou com o luxo e as facilidades dessa “nova vida” que não se acomoda, que não para de sonhar, se dedicar e se jogar ao que acredita. Por fim, gratidão a cada um que traz sentido pra minha existência, Amo vocês, fãs, amigos, família, seguidores, torcedores, apoiadores, haters, cada vez mais cada um do seu jeito me incentiva a ir além. E podem anotar, esses 28 serão inesquecíveis”, terminou.

Flay surgiu nas fotos usando apenas sutiã e calcinha, com um bolo de chocolate em suas mãos, deixando seus seguidores babando com suas curvas esculturais e beleza impressionante.

Nos comentários, amigos e seguidores foram à loucura com a beleza da cantora e desejaram parabéns à influenciadora. “Te amo! Parabéns bebê! Deus abençoe muito!”, comentou a cantora e ex-BBB Gabi Martins. “Parabéns, maravilhosa”, exclamou Gabi Luthai.

Veja a publicação de aniversário de Flay:

Flay exalta vitória de Anitta no VMA 2022

Recentemente, Anitta (29) saiu vencedora do VMA 2022 ao receber o prêmio de Best Latin (Melhor Artista Latino), onde concorria com o sucesso Envolver. A cantora carioca fez história ao ser a primeira artista brasileira ao conquistar o troféu no evento.

E quem não deixou de celebrar a vitória de Anitta foi a ex-BBB Flay, que exaltou o talento da voz de Versions of Me e aproveitou o momento para alfinetar quem criticou a trajetória da brasileira: "EU NÃO PRECISO FALAR MAIS NADA. Eu não consigo mais, EU tô louca de tanto orgulho dela! É DO BRASIL CARA***", disparou ela.

"Lembro bem ano passado uns fud**** debochando da Anitta por se apresentar nos intervalos do VMAs... CADÊ VOCÊS AGORA? Aprendam a ficar felizes com as conquistas dos outros, cara, mais ainda quando alguém está levando a nossa cultura pro palco do mundo inteiro! O MUNDO CAPOTA", continuou ela em postagem no Twitter.